Емері звинуватив зірок Арсенала у непрофесіоналізмі

Колишній наставник Арсенала Унаї Емері оцінив свою роботу у лондонському клубі та зізнався, що йому завадило досягти більшого.

"Арсенал був клубом, який котився вниз два роки до мого приходу. Ми зупинили падіння і навіть почали перебудову команди, яка дійшла до фіналу Ліги Європи і зайняла п'яте місце в чемпіонаті Англії, відставши на одне очко від Тоттенхема. При цьому ми завоювали лише одне очко в п'яти останніх матчах. Ліга чемпіонів була в наших руках, але в кінці все пішло не так. В цілому це був хороший сезон, і ми розуміли, що можемо прогресувати.

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Однак ми втратили чотирьох капітанів: Кошельни, Чеха, Ремзі та Монреаля. Це особистості, яких нам не вистачало в цьому сезоні, щоб залишатися на вірному шляху. А деякі зірки не показували належного ставлення до своєї справи і просили більше, ніж давали команді. З урахуванням цього нам потрібен був час, щоб досягти успіху у створенні нового Арсеналу, який я хотів бачити", – цитує Емері France Football.

Нагадаємо, Унаї Емері звільнили з посади наставника "канонірів" наприкінці листопада, зараз лондонців очолює Мікель Артета. Після 25-ти турів АПЛ Арсенал перебуває на 10-й сходинці.

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