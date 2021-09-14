Головний тренер іспанського Вільяреала Унаї Емері перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів оцінив силу суперника в 1-му турі – Аталанти з Бергамо.

"Це вперше ми будемо протистояти Аталанті. Ця команда схожа на Вільяреал.

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У них небагата історія в Лізі чемпіонів і якісне зростання після призначення Гасперіні, завдяки якому вони увійшли в четвірку накращих в Італії. Фаворитом групи є Манчестер Юнайтед, а за ним іде Аталанта, яка є дуже сильним суперником", – наводить слова фахівця офіційний сайт клубу.

До слова, матч Вільяреал – Аталанта відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок поєдинку о 22:00.

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