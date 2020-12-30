Емері зізнався, хто з гравців Арсенала не прийшов попрощатись з ним після звільнення

Екс-тренер Арсенала Унаї Емері розповів, що не всі гравці лондонського клубу захотіли його бачити після звільнення.

"Я вважав буде краще, якщо гравці самі по черзі підійдуть до мене, а не давати промову посеред роздягальні.

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Прийшли всі, крім Лукаса Торрейри. Він залишив повідомлення. Йому в той момент робили масаж, але всі інші змогли прийти. Повідомлення мені також прислали Кошельни та Велбек, я подякував усім", – сказав Емері в інтерв'ю з відомим журналістом Гільємом Балаге.

Нагадаємо, місяць тому Арсенал оголосив про звільнення Унаї Емері, а згодом його місце зайняв інший іспанський фахівець Мікель Артета.

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