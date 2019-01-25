toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Емері заявив, що його не здивувало звільнення Моурінью з посади головного тренера Манчестер Юнайтед

12:52 250 Читать на русском
Емері заявив, що його не здивувало звільнення Моурінью з посади головного тренера Манчестер Юнайтед
Унаї Емері / фото із соцмереж

Головний тренер Арсенала Унаї Емері перед кубковим матчем своєї команди проти Манчестер Юнайтед заявив, що його не здивувала відставка Жозе Моуріньо.

"Я не був здивованим, тому що у Манчестер Юнайтед є хороші футболісти, команда може замислюватися про боротьбу за чемпіонство.

Шовковський назвав 4 клуби, в яких міг продовжити кар'єру

Вони можуть боротися за перемогу в Прем'єр-лізі, але Юнайтед втратив занадто багато очок в нинішньому сезоні.

Але зараз вони дуже небезпечні і набрали хороший хід. Не знаю чому, але ця команда – інша, у них з'явилося більше впевненості", – цитує Емері Sky Sports.

Мончі може стати технічним директором Арсенала

Після того, як замість Моурінью Манчестер Юнайтед очолив Сульшер, манкуніанці ще не програвали, вигравши сім матчів поспіль у всіх турнірах.

Кубок Англії1/16 фіналу

Арсенал - Манчестер Юнайтед: П'ятниця 25 січня 2019

Арсенал
до матчу
8
год
:
23
хв
Манчестер Юнайтед
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Унаї Емері Унаї Емері Арсенал - Манчестер Юнайтед Арсенал Арсенал Жозе Моурінью Жозе Моурінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
58
хв
Герта
21:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук