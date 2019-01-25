Емері заявив, що його не здивувало звільнення Моурінью з посади головного тренера Манчестер Юнайтед

Головний тренер Арсенала Унаї Емері перед кубковим матчем своєї команди проти Манчестер Юнайтед заявив, що його не здивувала відставка Жозе Моуріньо.

"Я не був здивованим, тому що у Манчестер Юнайтед є хороші футболісти, команда може замислюватися про боротьбу за чемпіонство.

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Вони можуть боротися за перемогу в Прем'єр-лізі, але Юнайтед втратив занадто багато очок в нинішньому сезоні.

Але зараз вони дуже небезпечні і набрали хороший хід. Не знаю чому, але ця команда – інша, у них з'явилося більше впевненості", – цитує Емері Sky Sports.

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Після того, як замість Моурінью Манчестер Юнайтед очолив Сульшер, манкуніанці ще не програвали, вигравши сім матчів поспіль у всіх турнірах.