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Емері: Заслужено обіграли Бернлі та наблизились до Челсі та Тоттенхема

22:16 24 Читать на русском
Емері: Заслужено обіграли Бернлі та наблизились до Челсі та Тоттенхема
Унаї Емері / Фото: ФК Арсенал

Наставник Арсенала Унаї Емері прокоментував перемогу своєї команди над Бернлі.

"Важкий матч. Було складно, тому що вони багато грали через довгі закидання і другим номером. Але ми добре відіграли, показавши характер. Перемога заслужена, в турнірній таблиці ми наблизилися до Тоттенхема і Челсі.

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Я думаю, що ми виграли сьогодні не тому, що грали добре, а тому, що кожен гравець показав дуже велике прагнення. Ми знали, що Бернлі – організована команда, і ми не пропускали занадто багато довгих передач від їхнього воротаря.

Я думаю, що ми контролювали матч так, як і хотіли. Потрібно було внести зміни в наш ігровий план, але це, думаю, дало нам перемогу. Ми забиваємо багато голів, але нам потрібно більше сухих матчів", – цитує Емері ВВС.

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