Емері: Заслужено обіграли Бернлі та наблизились до Челсі та Тоттенхема

Наставник Арсенала Унаї Емері прокоментував перемогу своєї команди над Бернлі.

"Важкий матч. Було складно, тому що вони багато грали через довгі закидання і другим номером. Але ми добре відіграли, показавши характер. Перемога заслужена, в турнірній таблиці ми наблизилися до Тоттенхема і Челсі.

Арсенал – Бернлі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Я думаю, що ми виграли сьогодні не тому, що грали добре, а тому, що кожен гравець показав дуже велике прагнення. Ми знали, що Бернлі – організована команда, і ми не пропускали занадто багато довгих передач від їхнього воротаря.

Я думаю, що ми контролювали матч так, як і хотіли. Потрібно було внести зміни в наш ігровий план, але це, думаю, дало нам перемогу. Ми забиваємо багато голів, але нам потрібно більше сухих матчів", – цитує Емері ВВС.

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