Емері: Задоволений здобутими трьома очками проти Уотфорда

Іспанський наставник підбив підсумки матчу з Уотфордом та оцінив перспективи власної команди у боротьбі за топ-4 чемпіонату.

"Гадаю, ми можемо краще контролювати гру. Коли у тебе один зайвий гравець, дуже важливо використовувати цю перевагу, щоб долати лінії і краще атакувати в останній третині поля.

Уотфорд – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Зрештою, все дуже позитивно, ми набрали три очки. Наша позиція у таблиці має велике значення, і я задоволений тим, що доля потрапляння в топ-4 залишається в наших руках", – повідомив головний тренер "канонірів" у післяматчевому інтерв’ю для Sky Sports.

Нагадаємо, вчора Арсенал обіграв "шершнів" з мінімальним рахунком і повернув собі місце у першій четвірці АПЛ.

Арсенал переміг Уотфорд та піднявся на четверту сходинку