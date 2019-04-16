toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Емері: Задоволений здобутими трьома очками проти Уотфорда

15:55 107 Читать на русском
Емері: Задоволений здобутими трьома очками проти Уотфорда
Унаї Емері / Reuters

Іспанський наставник підбив підсумки матчу з Уотфордом та оцінив перспективи власної команди у боротьбі за топ-4 чемпіонату.

11’ Трой Діні
 
П'єр-Емерік Обамеянг 10’
10’ П'єр-Емерік Обамеянг
11’ Трой Діні

"Гадаю, ми можемо краще контролювати гру. Коли у тебе один зайвий гравець, дуже важливо використовувати цю перевагу, щоб долати лінії і краще атакувати в останній третині поля.

Уотфорд – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Зрештою, все дуже позитивно, ми набрали три очки. Наша позиція у таблиці має велике значення, і я задоволений тим, що доля потрапляння в топ-4 залишається в наших руках", – повідомив головний тренер "канонірів" у післяматчевому інтерв’ю для Sky Sports.

Нагадаємо, вчора Арсенал обіграв "шершнів" з мінімальним рахунком і повернув собі місце у першій четвірці АПЛ.

Арсенал переміг Уотфорд та піднявся на четверту сходинку

Теги
Англія Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері Уотфорд - Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
22
хв
Барселона
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук