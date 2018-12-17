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Емері: Якщо Арсенал не перемагатиме в таких матчах, як з Саутгемптоном – не потрапить в топ-4

10:19 127 Читать на русском
Емері: Якщо Арсенал не перемагатиме в таких матчах, як з Саутгемптоном – не потрапить в топ-4
Унаї Емері / Фото: ФК Арсенал

Наставник лондонського Арсенала Унаї Емері прокоментував поразку своїє команди в матчі проти Саутгемптона.

"Ми могли програти коли завгодно, і це сталося. Але якщо не перемагати в таких матчах, то нам не потрапити в топ-4. У нас була серія з 22 ігор без поразок, і ми тільки п'яті. Це говорить про те, що інші команди дуже класні.

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Інші, як правило, перемагають, а нам потрібно йти своїм шляхом і продовжувати будувати команду. Завдання – бути вгорі, але знаємо, що це нелегко, оскільки конкуренти мають високий рівень. Нам потрібно бути вимогливими до себе", – цитує Емері ВВС.

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Саутгемптон - Арсенал: Неділя 16 грудня 2018

Саутгемптон
Матч завершено
3 : 2
Арсенал
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Теги
Англія Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері Саутгемптон - Арсенал
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