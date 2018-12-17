Емері: Якщо Арсенал не перемагатиме в таких матчах, як з Саутгемптоном – не потрапить в топ-4

Наставник лондонського Арсенала Унаї Емері прокоментував поразку своїє команди в матчі проти Саутгемптона.

"Ми могли програти коли завгодно, і це сталося. Але якщо не перемагати в таких матчах, то нам не потрапити в топ-4. У нас була серія з 22 ігор без поразок, і ми тільки п'яті. Це говорить про те, що інші команди дуже класні.

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Інші, як правило, перемагають, а нам потрібно йти своїм шляхом і продовжувати будувати команду. Завдання – бути вгорі, але знаємо, що це нелегко, оскільки конкуренти мають високий рівень. Нам потрібно бути вимогливими до себе", – цитує Емері ВВС.

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