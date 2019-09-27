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Емері визначився з основним капітаном Арсенала

14:14 315 Читать на русском
Емері визначився з основним капітаном Арсенала
Емері обрав нового капітана / Фото ФК Арсенал

В таборі лондонського Арсенала після кількох місяців поневірянь капітанська пов'язка знайшла свого постійного власника.

Хавбек Граніт Джака став новим капітаном Арсенала, повідомляє журналіст BBS Девід Орштейн в твіттері.

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Відповідну заяву на ранковому тренуванні зробив наставник "канонірів" Унаї Емері. За інформацією джерела, іспанський фахівець попередньо проконсультувався з гравцями команди.

Посаду віце-капітана буде присвоєно Обамеянгу або Ляказетту. Це питання ще обговорюється.

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Після 6-ти турів АПЛ Арсенал перебуває на традиційній 4-й сходинці.

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Теги
Англія Унаї Емері Унаї Емері Граніт Джака Граніт Джака Арсенал Арсенал
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