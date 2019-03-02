Емері відзначив суддівську роботу в матчі проти Тоттенхема

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився емоціями після поєдинку 29-го туру АПЛ проти Тоттенхема (1:1).

"Місяць тому я сказав, що відеоповтори скоро з'являться всюди – суддям стає все складніше. Ми маємо можливість аналізувати рішення арбітрів, подивившись повтори, але вони поки так не можуть. Сьогоднішній матч був складним для суддівства, але мені арбітр сподобався.

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Зараз нам потрібно триматися разом, щоб бути сильнішими як команда. Ми підходимо до кожного матчу з думками про перемогу, і наша мета зрозуміла. Думаю, ми можемо пишатися один одним", – цитує Емері BBC.

Після 29-ти турів чемпіонату Англії Арсенал посідає п'яту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 57 очок.

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