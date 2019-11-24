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Емері відреагував на обурення фанатів Арсенала через провальні результати

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Емері відреагував на обурення фанатів Арсенала через провальні результати
Унаї Емері / Reuters

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував чергову втрату очок у матчі 13 туру АПЛ проти Саутгемптона (2:2).

19’ Александр Ляказетт
90+6’ Александр Ляказетт
 
Денні Інгз 9’
Джеймс Ворд-Праус 71’
9’ Денні Інгз
19’ Александр Ляказетт
71’ Джеймс Ворд-Праус
90+6’ Александр Ляказетт

"Клуб щодня висловлює мені підтримку, і я відчуваю відповідальність. Я знаю, що можу краще, і я постараюся зробити це.

Рятівний дубль Ляказетта у відеоогляді матчу Арсенал – Саутгемптон – 2:2

Я розумію вболівальників. Вони розчаровані, засмучені і розлючені. Гравці відчувають те саме. Моя робота полягає в тому, щоб проаналізувати ситуацію і знайти вихід з неї, зрозуміти, як ми можемо стати краще. Я знаю, що ключовим тут є впевненість, набрані очки, хороші виступи на своєму полі, які потім потрібно перенести і на виїзні матчі.

Ключ в наших уболівальниках. Я це знаю, і гравці це знають. Нашою метою було перемогти сьогодні, але в першу чергу бути на одній хвилі, знайти зв'язок. Ми цього не зробили. Будемо аналізувати і шукати рішення", – наводить слова Емері Goal.

До слова, лондонці не можуть здобути перемогу в семи матчах АПЛ поспіль і ризикують опуститися у нижню частину таблиці за підсумками цього туру.

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Англія Арсенал - Саутгемптон Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері
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