Емері відреагував на обурення фанатів Арсенала через провальні результати

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував чергову втрату очок у матчі 13 туру АПЛ проти Саутгемптона (2:2).

"Клуб щодня висловлює мені підтримку, і я відчуваю відповідальність. Я знаю, що можу краще, і я постараюся зробити це.

Рятівний дубль Ляказетта у відеоогляді матчу Арсенал – Саутгемптон – 2:2

Я розумію вболівальників. Вони розчаровані, засмучені і розлючені. Гравці відчувають те саме. Моя робота полягає в тому, щоб проаналізувати ситуацію і знайти вихід з неї, зрозуміти, як ми можемо стати краще. Я знаю, що ключовим тут є впевненість, набрані очки, хороші виступи на своєму полі, які потім потрібно перенести і на виїзні матчі.

Ключ в наших уболівальниках. Я це знаю, і гравці це знають. Нашою метою було перемогти сьогодні, але в першу чергу бути на одній хвилі, знайти зв'язок. Ми цього не зробили. Будемо аналізувати і шукати рішення", – наводить слова Емері Goal.

До слова, лондонці не можуть здобути перемогу в семи матчах АПЛ поспіль і ризикують опуститися у нижню частину таблиці за підсумками цього туру.

Ліверпуль переграв Крістал Пелас, Лестер здолав Брайтон, Арсенал вирвав нічию у Саутгемптона: 13-й тур АПЛ, субота