"Київське Динамо – команда, яка викликає у нас велику повагу. Це командище! У них є якісні гравці, яких ми повинні поважати. Перед нами стояло завдання – не допустити, щоб вони створювали небезпеку, і нам це вдалося. Ми провели дуже зрілу гру, дуже терпляче володіли м'ячем. Знайшли можливості для двох стратегічно важливих голів. Втім, у нас було достатньо можливостей, щоб забити і третій м'яч

Динамо – Вільяреал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні ми виконали величезну роботу, але матч-відповідь ще попереду, і ми повинні продовжити те, чого досягли сьогодні. Ми дуже раді цьому результату. Ми повинні добре зіграти на своєму полі, щоб пройти до наступної стадії", – наводить слова Емері сайт Вільяреала.

Додамо, що "Жовта субмарина" прийматиме Динамо рівно за тиждень – 18 березня.

Вільяреал впевнено переграв Динамо у першому матчі 1/8 ЛЄ – команда Луческу майже без шансів