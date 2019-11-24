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"Емері та півкоманди ниють арбітру, поки суперник забиває гол", – Ширер очікує на відставку тренера Арсенала

16:28 346 Читать на русском
"Емері та півкоманди ниють арбітру, поки суперник забиває гол", – Ширер очікує на відставку тренера Арсенала
Унаї Емері / Фото Daily Express

Колишній нападник збірної Англії Алан Ширер пройшовся по грі Арсенала у матчі 13-го туру АПЛ проти Саутгемптона.

19’ Александр Ляказетт
90+6’ Александр Ляказетт
 
Денні Інгз 9’
Джеймс Ворд-Праус 71’
9’ Денні Інгз
19’ Александр Ляказетт
71’ Джеймс Ворд-Праус
90+6’ Александр Ляказетт

"З чого почати? Вони були дуже недбалі в захисті. Шість гравців і тренер ниють арбітру, поки Саутгемптон забиває. Суперник виявився занадто розумним для Арсенала.

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Всі ці помилки повторюються кожного тижня. Вони намагаються грати від оборони, але їм це не вдається, роздаровуючи шанси суперникам.

В Арсеналі все одне й те саме. Вони жахливі в обороні, і все стає лише гірше. Я не бачу, як Емері зможе позбутися від цього, вони грають з кожним днем все гірше", – цитує Ширера Daily Express.

Після 13-ти турів Арсенал перебуває на 7-й сходинці, маючи в активі лише 18 очок.

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Теги
Арсенал Арсенал Арсенал - Саутгемптон Унаї Емері Унаї Емері Алан Ширер Англія
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