"Емері та півкоманди ниють арбітру, поки суперник забиває гол", – Ширер очікує на відставку тренера Арсенала

Колишній нападник збірної Англії Алан Ширер пройшовся по грі Арсенала у матчі 13-го туру АПЛ проти Саутгемптона.

"З чого почати? Вони були дуже недбалі в захисті. Шість гравців і тренер ниють арбітру, поки Саутгемптон забиває. Суперник виявився занадто розумним для Арсенала.

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Всі ці помилки повторюються кожного тижня. Вони намагаються грати від оборони, але їм це не вдається, роздаровуючи шанси суперникам.

В Арсеналі все одне й те саме. Вони жахливі в обороні, і все стає лише гірше. Я не бачу, як Емері зможе позбутися від цього, вони грають з кожним днем все гірше", – цитує Ширера Daily Express.

Після 13-ти турів Арсенал перебуває на 7-й сходинці, маючи в активі лише 18 очок.

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