49-річний іспанець може стати головним тренером Ньюкасла, повідомляє Sport1. Фахівець зараз є головним фаворитом на вакантне місце після відходу Стіва Брюса.

Тен Хаг відмовився очолити Ньюкасл

Нове керівництво "сорок" довго обирало між кандидатами (Стівен Джеррард, Роберто Мартінес, Ерік тен Хан, Джон Террі, Паулу Фонсека та інші) й зупинилось саме на Емері. Ньюкасл прагне оголосити про призначення вже під час міжнародної паузи та готовий заплатити солідну компенсацію Вільяреалу, щоб той відпустив Унаї.

Нагадаємо, контракт іспанця з "Жовтою субмариною" розрахований до 2023 року. В Унаї Емері вже є досвід роботи в АПЛ – він очолював Арсенал у 2018-2019 роках.

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