Емері спростував чутки про інтерес Арсенала до Наваса

Головний тренер Арсенала Унаї Емері задоволений підбором воротарів у лондонському клубі.

"Це брехня, що Арсенал збирається купити Наваса. Клуб не працює над підсиленням воротарської позиції.

Навас продовжив контракт з Реалом

Мене влаштовують три наших нинішніх голкіпера. Ми ніколи не думали про трансфер Наваса", – цитує слова Емері Mirror.

Нагадаємо, у складі Арсенала основні воротарі – Бернд Лєно та Петр Чех.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Арсенал пропустив 31 гол, що є одним з найгірших показників серед інших команд АПЛ.

Пулішіч у Челсі: чому лондонці заплатили 64 млн за запасного, а Борусія продала чергового вінгера після Ярмоли і Дембеле