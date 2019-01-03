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Емері спростував чутки про інтерес Арсенала до Наваса

18:27 27 Читать на русском
Емері спростував чутки про інтерес Арсенала до Наваса
Унаї Емері / Фото АР

Головний тренер Арсенала Унаї Емері задоволений підбором воротарів у лондонському клубі.

"Це брехня, що Арсенал збирається купити Наваса. Клуб не працює над підсиленням воротарської позиції.

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Мене влаштовують три наших нинішніх голкіпера. Ми ніколи не думали про трансфер Наваса", – цитує слова Емері Mirror.

Нагадаємо, у складі Арсенала основні воротарі – Бернд Лєно та Петр Чех.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Арсенал пропустив 31 гол, що є одним з найгірших показників серед інших команд АПЛ.

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