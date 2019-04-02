Емері скептично оцінив шанси Арсенала затриматись на третьому місці АПЛ

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився думками після поєдинку 32-го туру АПЛ проти Ньюкасла (2:0).

"Всі футболісти зіграли чудово. Також нам допомогли вболівальники, разом ми стаємо тільки сильнішими. Покращуємо нашу гру з кожним матчем.

Арсенал – Ньюкасл – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми піднялися на третє місце, але прекрасно розуміємо, що нам буде дуже складно там утриматися, адже серед конкурентів – Тоттенхем, Челсі та Манчестер Юнайтед. Вони теж будуть боротися до кінця", – цитує Емері BBC.

Після 32-х турів АПЛ Арсенал посідає третю сходинку турнірної таблиці, відірвавшись від найближчого переслідувача (Тоттенхема) на 2 очки. Дистанція до другого місця – 14 очок.

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