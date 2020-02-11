Емері розповів про свою роль у переході Неймара з Барселони в ПСЖ

Колишній головний тренер ПСЖ Унаї Емері пригадав деталі переходу бразильського нападника Неймара в паризький клуб.

"Коли ПСЖ збирався підписати контракт з Неймаром, я повинен був особисто пояснити йому, що ми збираємося будувати команду навколо нього.

Неймар публічно погодився на перехід в інший клуб

Ведучи переговори з таким феноменальним гравцем, ви не можете сказати, що у вас вже є команда і йому доведеться адаптуватися. Ви повинні створити команду навколо нього. В іншому випадку він не погодиться на трансфер – це точно.

Президент і директори обговорюють контракт, але саме тренер повинен переконати гравця", – цитує Емері France Football.

Нагадаємо, Неймар перейшов з Барселони у ПСЖ влітку 2017 за рекордні для світового футболу 222 мільйони євро.

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