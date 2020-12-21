Головний тренер "Жовтої субмарини" Унаї Емері розчарований грою 19-річного японця і готовий попрощатися з ним уже під час зимового трансферного вікна, повідомляє AS.

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Крім того, видання стверджує, клубу потрібно заощадити на зарплатах, щоб підписати нових гравців в січні, тому Кубо може змінити команду. До того ж оренда також платна – за весь сезон доведеться заплатити Реалу 2,5 млн євро.

Додамо, що у нинішньому сезоні японець взяв участь в 13 матчах в Ла Лізі, проте на полі в середньому він проводив лише 23 хвилини. Кращі справи у Кубо в Лізі Європи, де він зіграв 5 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 3 асисти.

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