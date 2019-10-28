Емері прокоментував скандальний епізод з Джакою

Наставник лондонського Арсенала Унаї Емері оцінив поведінку капітана команди Граніта Джаки після заміни у матчі проти Крістал Пелас.

"Ми працюємо з футболістами над їх умінням грати під тиском. Ми поговоримо з ним, тому що реакція Джаки була неправильною. Ми тут, тому що у нас є вболівальники. Ми працюємо для них і повинні поважати їх, коли вони аплодують нам або критикують", – сказав Емері у коментарі Sky Sports.

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Нагадаємо, під час заміни на 61-й хвилині, коли Джака неквапливо йшов з поля, вболівальники почали незадоволено свистіти в його сторону, даючи швейцарцю зрозуміти, що він міг би і пришвидшитись, адже його команда грає унічию з ненайсильнішим суперником. Натомість півзахисник зупинився і приставивши руку до вуха як знак реакції на обурення вболівальників, вигукнув "Та пішли ви", зняв футболку і відправився в підтрибунне приміщення.

До слова, Арсенал у матчі 10-го туру проти Кріслал Пелас вже на дев’ятій хвилині вів з перевагою у два м’ячі. Однак ще до перерви підопічні Емері пропустили перший гол, а у другому таймі суперник рахунок зрівняв і довів поєдинок до нічиєї 2:2.

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