Емері прокоментував перехід Ніколя Пепе

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував перехід івуарійця Ніколя Пепе.

"Пепе – висококласний і талановитий вінгер, якого хотіли підписати багато європейських топ-клубів. Підписання вінгера топ-рівня було одним з наших головних завдань, і я радий, що він до нас перейшов.

Арсенал підписав Ніколя Пепе – трансфер став рекордним в історії клубу

Пепе додасть швидкості, сили та креативу, з метою збільшити результативність нашої команди", – цитує Емері офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, "каноніри" повідомили про те, що підписання івуарійця стало рекордним в історії клубу.

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