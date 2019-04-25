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Емері пояснив причини поразки Арсенала від Вулверхемптона

00:56 22 Читать на русском
Емері пояснив причини поразки Арсенала від Вулверхемптона
Унаї Емері / ФК Арсенал

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував поразку від Вулверхемптона у перенесеному матчі 31 туру АПЛ (1:3).

28’ Рубен Невеш
37’ Мет Догерті
45+2’ Діогу Жота
 
Сократіс Папастатопулос 79’
28’ Рубен Невеш
37’ Мет Догерті
45+2’ Діогу Жота
79’ Сократіс Папастатопулос

"Перед матчем знали, що буде важко, адже Вулверхемптон є сильною командою: вони добре грають у захисті і попереду мають швидких гравців. Вони діяли організовано і зламати цей опір було вкрай складно.

Арсенал сенсаційно програв Вулверхемптону і не зумів повернутись в зону Ліги чемпіонів

Ми добре розпочали у перші 25 хвилин, контролювали м'яч, але було мало моментів, щоб забити.

Ми поговорили в перерві і спробували діяти по-іншому. Ми зіграли в іншу гру та забили гол. Можемо бути злі, але АПЛ має 38 турів", – цитує Емері BBC Sport.

Вулверхемптон – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Теги
Англія Арсенал Арсенал Вулверхемптон Вулверхемптон Вулверхемптон - Арсенал Унаї Емері Унаї Емері
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