Емері: Поворотним моментом стала поразка від Шеффілда – все зламалось

Колишній головний тренер лондонського Арсенала Унаї Емері поділився думками щодо початку кризи у "канонірів" під його керівництвом.

"Я думаю, що наш перший сезон був непоганим. Мені хотілось виграти Лігу Європи, але ми дійшли лише до фіналу. Ми боролись за вихід у Лігу чемпіонів до останнього дня. Це був мій перший сезон, і це був хороший початок – були навіть розмови про продовження контракту.

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Цей сезон в теорії теж виглядав оптимістично. Ми хотіли домогтися результатів, але раптово хороші результати почали чергуватись з поганими і розчарування росло. Поразка від Шеффілд Юнайтед (0:1) стала поворотним моментом. Все зламалось. Люди говорили мені, що бачили, як я страждаю. І це було правдою. Коли команда не перемагає, тренер страждає. А коли ви програєте кілька матчів поспіль, ви страждаєте ще більше", – наводить слова Емері BBC.

Нагадаємо, Емері перед початком сезону-2018/19 змінив на посаді головного тренера клубу Арсена Венгера. Тоді Унаї вдалось дійти з командою до фіналу Ліги Європи, де "каноніри" поступились Челсі, а в АПЛ посісти п’яту сходинку.

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