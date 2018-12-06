toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УПЛ ШАХТАР - ЛІОН

Емері порадив Гандузі підстригтись, щоб не провокувати суперників на фоли

20:44 633 Читать на русском
Емері порадив Гандузі підстригтись, щоб не провокувати суперників на фоли
Маттео Гандузі / Фото ФК Арсенал

Наставник лондонського Арсенала Унаї Емері дав пораду хавбеку "канонірів" Маттео Гандузі змінити зачіску.

"Думаю, для Маттео найкращим рішенням буде підстригтися до наступного матчу. І проблема буде вирішена, як у випадку з Феллаїні", – цитує Емері видання The Telegraph.

Феллаїні уникнув покарання за брутальний фол проти Гандузі – талант Арсенала міг залишитись без волосся

Нагадаємо, у матчі 15-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал (2:2) бельгійський хавбек МЮ потягнув за волосся свого опонента Маттео Гандузі.

Сам півзахисник Арсенала після гри припустив, що Феллаїні, який недавно позбувся своєї шевелюри, просто заздрить його довгому волоссю.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: втрачена перемога "канонірів", божевільний геній Емері та провалений екзамен Моурінью

Англія15 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Арсенал: Середа 05 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 2
Арсенал
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Манчестер Юнайтед - Арсенал Маруан Феллаїні Маруан Феллаїні Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері Маттео Гандузі Маттео Гандузі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
20
хв
Ювентус
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук