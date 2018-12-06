Емері порадив Гандузі підстригтись, щоб не провокувати суперників на фоли

Наставник лондонського Арсенала Унаї Емері дав пораду хавбеку "канонірів" Маттео Гандузі змінити зачіску.

"Думаю, для Маттео найкращим рішенням буде підстригтися до наступного матчу. І проблема буде вирішена, як у випадку з Феллаїні", – цитує Емері видання The Telegraph.

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Нагадаємо, у матчі 15-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал (2:2) бельгійський хавбек МЮ потягнув за волосся свого опонента Маттео Гандузі.

Сам півзахисник Арсенала після гри припустив, що Феллаїні, який недавно позбувся своєї шевелюри, просто заздрить його довгому волоссю.

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