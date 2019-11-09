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Емері похвалив Озіла та розповів, коли Арсенал покращить свої результати

9 листопада 23:16 137 Читать на русском
Емері похвалив Озіла та розповів, коли Арсенал покращить свої результати
Унаї Емері / The Sun

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився враженнями від матчу 12-го туру АПЛ проти Лестера (0:2).

68’ Джеймі Варді
75’ Джеймс Меддісон
 
68’ Джеймі Варді
75’ Джеймс Меддісон

"У першому таймі ми добре оборонялися командно і часом непогано переходили в атаку, але вони тиснули, пресингували нас. Часом нам вдавалося розбити їхній пресинг, і крайні захисники разом з нападниками опинялися в їхньому штрафному, що призводило до небезпечних моментів.

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У другому таймі ми почали діяти краще, ми наступали і демонстрували бажання перемогти. Вони добре захищалися, але у нас були моменти. Завдяки Месуту Озілу іноді ми можемо володіти м'ячем саме так, як хочемо.

Ставлення до справи було правильним у кожного гравця. Тепер пора відпочити, і, впевнений, після перерви на матчі збірних ми будемо виглядати краще. Нам потрібно знайти упевненість в собі і бути сильними. Ми мало програвали, але грали внічию занадто часто. Однак я впевнений, що ми зможемо знайти баланс, стати сильніше і краще грати в таких матчах", – цитує Емері ВВС.

Зазначимо, що Арсенал не може перемогти в АПЛ вже протягом чотирьох матчів. Команда Емері посідає 6 місце в турнірній таблиці.

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Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал Англія Унаї Емері Унаї Емері Лестер Сіті - Арсенал
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