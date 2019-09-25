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Емері поділився амбіціями Арсенала у Кубку англійської ліги

12:00 59 Читать на русском
Емері поділився амбіціями Арсенала у Кубку англійської ліги
Унаї Емері / Reuters

Головний тренер лондонського Арсенала Унаї Емері прокоментував прохід своєї команди у наступний етап Кубка англійської ліги.

 

Арсенал в домашніх стінах здобув впевнену перемогу над Ноттінгем Форест з рахунком 3:0.

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"Ми хочемо досягнути чогось важливого в цьому турнірі. Матч був хорошою можливістю, щоб випустити інших гравців і тих, хто зіграв мало в попередній зустрічі. Форест добре грає в Чемпіоншипі, і нам довелося діяти в повну силу", – наводить слова Емері ВВС.

Нагадаємо, вже 30 вересня Арсеналу доведеться їхати в гості до Манчестер Юнайтед в рамках 7 туру АПЛ.

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Теги
Англія Унаї Емері Унаї Емері Кубок англійської ліги Арсенал - Ноттінгем Форест Арсенал Арсенал
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