Емері після звільнення з Арсенала відмовив трьом клубам

Колишній головний тренер Арсенала Унаї Емері не поспішає приймати пропозиції інших клубів.

Унаї Емері, який нещодавно був звільнений з посади головного тренера Арсенала, вже отримав кілька пропозицій від інших клубів.

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Першим на контакт із 48-річним баском вийшов Евертон, який нещодавно звільнив Марку Сілву. Втім, Емері не прийняв цю пропозицію, а також відкинув варіанти працевлаштування у двох китайських клубах, повідомляє Marca.

Емері мотивував це тим, що планує ретельно підійти до вибору наступного клубу. Наступна команда іспанця, на його думку, повинна боротися за трофеї.

Нагадаємо, раніше Емері очолював Альмерію, Валенсію, Севілью, Спартак та ПСЖ.

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