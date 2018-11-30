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АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ

Емері: Після матчу з Ворсклою одразу перемкнулись на поєдинок з Тоттенехемом

10:48 403 Читать на русском
Емері: Після матчу з Ворсклою одразу перемкнулись на поєдинок з Тоттенехемом
Унаї Емері / Фото АР

Головний тренер Арсенала Унаї Емері підвів підсумки поєдинку проти полтавської Ворскли у 5-му турі групового етапу Ліги Європи.

"Чи зручною була гра для Арсенала? З перших хвилин команда почала активно атакувати, але потім гравці перестали хвилюватися і змогли забити перший гол. У підсумку гра була досить результативною.

Ворскла – Арсенал – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Досить сильний стартовий склад команди? Перш за все ми думали про перемогу. Намагалися дати шанс молодим гравцям. Ми хотіли виграти і задоволені цим результатом.

Майбутня гра проти Тоттенхема? Ми починаємо думати про цю гру вже після матчу з Ворсклою. Ця команда вище за нас в турнірній таблиці на три очки – одну позицію. Будемо шукати можливості та варіанти хорошої гри", – цитує Емері видання Sport.ua.

Нагадаємо, поразка від Арсенала остаточно позбавила Ворсклу шансів на вихід в плей-офф турніру.

Ліга Європи5 турНСК Олімпійський (Київ)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 3
Арсенал
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Теги
Арсенал Арсенал Ліга Європи Ворскла - Арсенал Унаї Емері Унаї Емері
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