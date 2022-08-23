Правий захисник знову опинився у сфері інтересів Барселони, яка стежить за аргентинцем ще з часів його виступів за Тоттенхем. Цього літа справа дійшла до конкретики.

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"Схоже, Барселона зацікавлена у запрошенні Хуана Фойта. Він сказав мені, що щасливий тут, але я не виключаю, що він піде", – наводить слова Емері інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.

До слова, Хуан Фойт перебрався у Вільяреал влітку 2020 року на правах оренди, а через рік клуб остаточно викупив його контракт у Тоттенхема. У минулому сезоні захисник зіграв за "Жовту субмарину" 38 матчів (1 гол, 1 асист).

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