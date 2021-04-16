Вільяреал за сумою двох матчів обіграв Динамо Загреб з рахунком 3:1 (1:0 і 2:1) та пробився в 1/2 фіналу Ліги Європи.

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Для Унаї Емері це вже шостий вихід у півфінал турніру, що є новим рекордом в історії змагань (включно з часом, коли ЛЄ називалась Кубок УЄФА). До цього під керівництвом іспанського фахівця на стадії 1/2 грали Арсенал (2009), Валенсія (2012) і Севілья (2014,2015,2016).

До слова, цей рекорд, на жаль, має український смак, адже Вільяреал на шляху до півфіналу в 1/8 пройшов київське Динамо. В 1/2 Ліги Європи "жовта субмарина" зіграє з Арсеналом.

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