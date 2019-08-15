Емері оцінив можливість Озіла та Колашинаца зіграти проти Бернлі

Головний тренер Арсенала Унаї Емері розповів, чи є шанс побачити на полі Месута Озіла та Сеада Колашинаца у матчі 2 туру АПЛ.

"Вони повернулися і тренуються з нами з вівторка. У решти гравців вихідні, але вони повернулися до тренувань. Озіл трохи прихворів, вчора він не займався, але сьогодні знову повернувся.

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Думаю, кожне тренування дасть нам додаткову інформацію, ми отримаємо хороші варіанти з їхнім поверненням.

Завтра буде прийняте рішення, що вони зіграють в суботу з Бернлі, чи зможуть вони вийти в старті. Але ми почекаємо до завтрашнього заключного передматчевого тренування", – цитує Емері Hayters TV.

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