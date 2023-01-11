Емері отримав першого новачка в Астон Віллі – володар Кубка Іспанії приїхав за 13,5 млн євро
Астон Вілла розпочала роботу на зимовому трансферному ринку.
Першим січневим новачком для Унаї Емері став Алекс Морено, інформує офіційний сайт "левів". За повідомленнями ЗМІ, трансфер лівого захисника Бетіса коштував 13,5 млн євро+бонуси.
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Влітку 2019-го "огірки" придбали Морено з Райо Вальєкано удвічі дешевше – за 7 млн. Гравець став одним з лідерів Бетіса та виграв минулорічний розіграш Кубка Іспанії. Загалом у футболці "вердібланкос" 29-річний захисник провів 122 матчі, оформивши 6 голів та 14 асистів.
Додамо, що Астон Вілла посідає 11 сходинку АПЛ після 18 зіграних турів. Морено є земляком головного тренера бірмінгемців Унаї Емері, який посеред сезону змінив Стівена Джеррарда.
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