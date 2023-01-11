Першим січневим новачком для Унаї Емері став Алекс Морено, інформує офіційний сайт "левів". За повідомленнями ЗМІ, трансфер лівого захисника Бетіса коштував 13,5 млн євро+бонуси.

Жоау Феліш офіційно став гравцем Челсі

Влітку 2019-го "огірки" придбали Морено з Райо Вальєкано удвічі дешевше – за 7 млн. Гравець став одним з лідерів Бетіса та виграв минулорічний розіграш Кубка Іспанії. Загалом у футболці "вердібланкос" 29-річний захисник провів 122 матчі, оформивши 6 голів та 14 асистів.

Додамо, що Астон Вілла посідає 11 сходинку АПЛ після 18 зіграних турів. Морено є земляком головного тренера бірмінгемців Унаї Емері, який посеред сезону змінив Стівена Джеррарда.

Супер, але не герой: як зірка "Дедпула" витягує один із найстаріших клубів світу з англійської "трясовини"