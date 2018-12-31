toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Емері оштрафований на 8 тисяч фунтів за те, що влучив пляшкою у вболівальника Брайтона

21:55 2 Читать на русском
Емері оштрафований на 8 тисяч фунтів за те, що влучив пляшкою у вболівальника Брайтона
Унаї Емері / Sky Sports

Головний тренер Арсенала Унаї Емері отримав штраф 8 тисяч фунтів, за те що пляшкою влучив у вболівальника в матчі 19 туру АПЛ проти Брайтона (1:1).

Футбольна асоціація перед новим роком оштрафувала головного тренера Арсенала Унаї Емері.

Арсенал встановив унікальне антидосягнення в АПЛ

Як повідомляє Sky Sports, наставник "канонірів" зобов'язаний сплатити 8 тисяч фунтів за те, що влучив пляшкою у вболівальника Брайтона під час матчу 19 туру АПЛ (1:1).

Арсенал перебуває на 5 сходинці в турнірній таблиці АПЛ і має 43 очки, відстаючи від 4 позиції на 5 пунктів.

Роналду в Ювентусі, "Золотий м'яч" Модріча та ще 11 найбільш знакових подій 2018 року у світовому футболі

Англія19 турАмекс Стедіум (Брайтон)

Брайтон - Арсенал: Середа 26 грудня 2018

Брайтон
Матч завершено
1 : 1
Арсенал
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Брайтон - Арсенал Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері Брайтон Брайтон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
12
хв
Евертон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук