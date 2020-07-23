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Емері офіційно очолив Вільяреал

13:25 - Читать на русском
Емері офіційно очолив Вільяреал
Унаї Емері / Getty Images

Іспанський Вільяреал оголосив про призначення нового головного тренера. Ним прогнозовано став Унаї Емері.

48-річний фахівець повернувся до роботи на батьківщині, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Емері уклав із "Жовтою субмариною" 3-річну угоду. На Ель Мадригалі він замінив Хаві Кальєху, який був звільнений нещодавно, попри фініш команди на 5-му місці Прімери та вихід до групового етапу Ліги Європи. Емері перебував без роботи з листопада, коли його відправили у відставку боси лондонського Арсенала.

Нагадаємо, що в Іспанії тренер раніше працював із Лоркою, Альмерією, Валенсією і Севільєю.

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Головне Вільяреал Вільяреал Іспанія Унаї Унаї Емері
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