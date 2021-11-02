Головний тренер Вільяреала Унаї Емері досить близький до повернення в АПЛ – Ньюкасл намагається переманити тріумфатора Ліги Європи.

Сам фахівець говорить, що нічого не знає щодо пропозиції "сорок", натомість його агент уникає прямих відповідей, поділився валенсійський журналіст Cadena SER Хаві Ісідро в ексклюзивному коментарі Футбол 24.

Емері став фаворитом на тренерське крісло Ньюкасла, – ЗМІ

У Вільяреалі ж заявили, що "жовта субмарина" сфокусована лише на сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів проти Янг Бойз. В клубі не розглядають майбутній відхід Емері, а тому не мають і варіантів заміни іспанському фахівцю.

Нагадаємо, контракт Унаї з Вільяреалом розрахований до 2023 року. В Унаї Емері вже є досвід роботи в АПЛ – він очолював Арсенал у 2018-2019 роках.

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