"Через нетипову підготовку всі команди зіткнулися з труднощами на старті сезону. На учасників єврокубків впливає додатковий фактор – вони повинні вирішувати питання з ротацією та ігровими хвилинами. Реал ще й мав проблеми з травмами.

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Я б не сказав, що в матчі з нами Реал буде вразливішим. Їм потрібно перемагати нас, щоб все ж потрапити на вершину таблиці. Крім того, вони грають з Інтером через 4 дні, а це дуже важливий матч. Думаю, що в цих двох зустрічах ми побачимо найкращий Реал. Не уявляю, що вони дадуть відпочити гравцям чи проведуть ротацію. А коли Реал виставляє 11 найсильніших гравців, їх дуже важко перемогти.

Є тренери, які підходять конкретним командам, випадок Зідана в Реалі – саме такий. Йому всі довіряють і виявляють повагу, незалежно від результатів. Навіть якщо його рішення іноді ставлять під сумнів, ми не повинні забувати про додану вартість, яку виробляє Зідан для Реала", – розповів Емері в інтерв'ю Marca.

Відзначимо, що матч Вільяреал – Реал відбудеться у суботу, 21 листопада. Початок поєдинку о 17:15.

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