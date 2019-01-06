Емері назвав трансферну ціль Арсенала

Наставник Арсенала Унаї Емері шукає підсилення у захист та на позицію вінгера.

"Клуб працює над трансферами кількох гравців, які зможуть допомогти нам протягом наступних чотирьох місяців.

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Можливо, ринок допоможе нам з центральним захисником і правим або лівим вінгером. Один футболіст допоможе Арсеналу на цій позиції. Нам потрібні гравці, які будуть віддані команді, які будуть готові зробити крок вперед і допомогти в потрібний момент", – цитує Емері Goal.com.

Після 21 туру АПЛ Арсеал має в активі 41 очко та перебуває на 5 місці у турнірній таблиці.

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