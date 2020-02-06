Емері назвав потенційного найкращого гравця світу

Екс-тренер ПСЖ Унаї Емері, останнім клубом якого був лондонський Арсенал, поділився думками щодо нападника французького клубу Кіліана Мбаппе.

"У ПСЖ я докладав усіх зусиль, аби у нас були найкращі футболісти. У цьому клубі у будь-якого є можливість виграти Лігу чемпіонів, і я впевнений, що Мбаппе переьуває у хорошому місці.

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Зараз я дивлюся футбол і перебуваю в Іспанії, тому хотів би, щоб в якийсь момент він перейшов в одну з команд Прімери. У Кіліана є майбутнє переможця і необхідний потенціал, щоб стати найкращим у світі. Я вірю, що це може статися. Все в його руках", – сказав Емері в інтерв'ю виданню EFE.

Нагадаємо, Кіліан перейшов до табору чемпіона Франції у липні 2018 року з Монако за 145 млн євро. У поточному сезоні 21-річний форвард провів за свій клуб 26 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 22 голи та віддав 13 асистів. Transfermarkt оцінює француза у 200 млн євро.

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