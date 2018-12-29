Емері назвав поразку від Ліверпуля "хорошою"

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував поразку від Ліверпуля (1:5) у матчі 20 туру АПЛ.

"3 роки тому Севілья грала проти Ліверпуля в фіналі Ліги Європи. Цього року вони грали у фіналі Ліги чемпіонів.

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Вони приклад для нас. Нам треба бути вимогливими до самих себе, але також потрібен час.

Треба прогресувати, роблячи крок кожного дня. Сьогоднішня поразка хороша. Не в плані результату. Ми знаємо, який крок повинні зробити для прогресу в майбутньому.

У нас важливий матч у вівторок – треба показати, як ми вміємо відновлюватись і продемонструвати хорошу гру", – сказав Емері BT Sport.

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