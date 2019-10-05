Емері назвав головну ціль Арсенала на поточний сезон

Головний тренер лондонського Арсенала Унаї Емері поділився амбіціями свого клубу на сезон 2019/20.

"Наше завдання – показувати фанатам, як саме ми стаємо сильнішими з тими гравцями, що у нас є, і з нашим капітаном Гранітом Джакою. Я впевнений в кожному гравцеві. Я довіряю їм. Думаю, що зараз в нашій роздягальні панує хороша атмосфера.

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У цьому сезоні у нас є мета. Ми повинні боротися за можливість виграти трофеї. Ми хочемо грати в Лізі чемпіонів наступного року. У минулому сезоні ми залишилися за межами топ-4, однак були близькими. В цьому році ми хочемо зробити крок вперед", – наводить слова Емері Sky Sports.

Нагадаємо, востаннє лондонський Арсенал виходив до Ліги чемпіонів у сезоні 2016/17.

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