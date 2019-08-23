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Емері назвав двох гравців, які мають покинути Арсенал

14:55 756 Читать на русском
Емері назвав двох гравців, які мають покинути Арсенал
Унаї Емері / АПЛ

Головний тренер Арсенала Унаї Емері назвав зайвих гравців у команді.

"Я хочу, щоб гравці були тут щасливими, але у минулому сезоні, наприклад, Мустафі та Елнені не були щасливими, коли не грали.

"Арсенал в мільйонах миль позаду Манчестер Сіті та Ліверпуля", – легенда "канонірів"

Я багато разів говорив з ними з цього приводу і вважаю, що для них буде краще перейти в інший клуб, де вони зможуть бути протагоністами, бути щасливими і продовжать свої кар'єри.

Вони хороші футболісти, але для різних ситуацій вони матимуть менше шансів показувати свої здібності", – цитує Емері Sky Sports.

Обидва перебрались в Арсенал у 2016 році. У минулому сезоні команда вийшла у фінал Ліги Європи, де розгромно програла Челсі (1:4).

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