Емері назвав двох гравців, які мають покинути Арсенал

Головний тренер Арсенала Унаї Емері назвав зайвих гравців у команді.

"Я хочу, щоб гравці були тут щасливими, але у минулому сезоні, наприклад, Мустафі та Елнені не були щасливими, коли не грали.

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Я багато разів говорив з ними з цього приводу і вважаю, що для них буде краще перейти в інший клуб, де вони зможуть бути протагоністами, бути щасливими і продовжать свої кар'єри.

Вони хороші футболісти, але для різних ситуацій вони матимуть менше шансів показувати свої здібності", – цитує Емері Sky Sports.

Обидва перебрались в Арсенал у 2016 році. У минулому сезоні команда вийшла у фінал Ліги Європи, де розгромно програла Челсі (1:4).

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