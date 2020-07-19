Емері може очолити Вільяреал

Колишній керманич лондонського Арсенала, французького Парі Сен-Жермен і низки інших європейських команд Унаї Емері може відновити тренерську діяльність на батьківщині. Його послугами цікавиться Вільяреал.

Відомий тренер може очолити "Жовту субмарину" перед стартом нового сезону, повідомляє El Periodico Mediterraneo.

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Сторони нібито відновили перемовини про можливу співпрацю, які були перервані пандемією коронавірусу. Боси Вільяреала прагнуть підписати з Емері попередню угоду, яка передбачатиме серйозні санкції у випадку відмови від нього. На посаді головного тренера баск замінить Хаві Кальєху. Він має ще рік за контрактом із левантійцями, але звільнення фахівця коштуватиме "Жовтій субмарині" символічні 300 тисяч євро.

Відзначимо, що під керівництвом Кальєхи Вільяреал за тур до кінця чемпіонату посідає 5-те місце та гарантував собі виступи в Лізі Європи в наступному сезоні.

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