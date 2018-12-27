Емері: Могли б перемогти Брайтон, якби реалізували свої моменти

Наставник лондонського Арсенала Унаї Емері прокоментував нічию з Брайтоном у матчі 19 туру АПЛ.

"Я трохи розчарований. Думаю, перший тайм був ключовим у матчі. Ми вели в рахунку і створили ще два моменти. Воротар врятував їх після удару Обамеянга.

Брайтон – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми не дали їм створити багато моментів, але вони змогли зрівняти рахунок. У другому таймі ми не змогли реалізувати свій план. У нас не вийшло створити більше явних моментів для перемоги.

Наш процес триває. Набравши це очко, ми можемо продовжити рухатися далі нашим шляхом. Було б краще, якби ми перемогли, але я думаю, що команда попрацювала добре.

Ми б могли перемогти, якби реалізували свої моменти в першому таймі. У другому таймі ми не змогли показати свою гру.

Заміна Озіла в перерві? Це було тактичне рішення. Іноді я вношу тактичні зміни, коли мені потрібно щось поміняти", – цитує Емері ВВС.

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