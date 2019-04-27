toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІВЕРПУЛЬ - ХАДДЕРСФІЛД БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ

Емері: Ми повинні позитивно налаштуватись на гру з Лестером

06:30 85 Читать на русском
Емері: Ми повинні позитивно налаштуватись на гру з Лестером
Унаї Емері / Sky Sports

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Лестера.

 

"Нам потрібно бути більш сконцентрованими. Так, ми програли дві останні гри, але потрібно думати про сьогодення, про матч проти Лестера.

Емері пояснив причини поразки Арсенала від Вулверхемптона

Ми пройшли Наполі в Лізі Європи, так що останні результати були не найгірші. Кожен матч – це зовсім нова історія. Ми повинні бути позитивні налаштовані перед грою з Лестером", – наводить слова Емері Sky Sports.

Нагадаємо, Арсенал поступився у двох попередніх матчах АПЛ, а в цю неділю може перервати свою програшну серію у матчі проти Лестера. Початок гри – о 14:00.

Ліга Європи 2018/19 – кому букмекери прогнозують перемогу в турнірі перед півфіналами

Теги
Арсенал Арсенал Лестер Сіті Лестер Сіті Англія Унаї Емері Унаї Емері Лестер Сіті - Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
5
хв
Чорноморець
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук