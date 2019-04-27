Емері: Ми повинні позитивно налаштуватись на гру з Лестером

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Лестера.

"Нам потрібно бути більш сконцентрованими. Так, ми програли дві останні гри, але потрібно думати про сьогодення, про матч проти Лестера.

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Ми пройшли Наполі в Лізі Європи, так що останні результати були не найгірші. Кожен матч – це зовсім нова історія. Ми повинні бути позитивні налаштовані перед грою з Лестером", – наводить слова Емері Sky Sports.

Нагадаємо, Арсенал поступився у двох попередніх матчах АПЛ, а в цю неділю може перервати свою програшну серію у матчі проти Лестера. Початок гри – о 14:00.

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