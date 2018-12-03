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Емері найкраще серед тренерів АПЛ реагує на події в матчах – вражаючі цифри

20:20 452 Читать на русском
Емері найкраще серед тренерів АПЛ реагує на події в матчах – вражаючі цифри
Унаї Емері та Неймар / фото із соцмереж

Головний тренер Арсенала Унаї Емері найкраще серед своїх колег в АПЛ керує командою протягом матчу.

Справа в тому, що Емері зробив найбільшу кількість результативних замін у нинішньому сезоні чемпіонату Англії, повідомляє Squawka.

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За інформацію цього статистичного порталу, 8 голів Арсенала у цьому сезоні забили футболісти, які виходили на заміну. До того ж, гравці "канонірів", які з'являлися на полі впродовж матчу, віддали 7 результативних передач. Обидва показники найвищі серед команд АПЛ.

Після 14 зіграних матчів в активі Арсенала 30 очок та 4 місце в турнірній таблиці АПЛ. Відставання від лідера, яким є Манчестер Сіті, складає 8 пунктів.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері
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