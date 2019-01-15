toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ВУЛВЕРХЕМПТОН ДИНАМО

Емері хоче, щоб Озіл покинув Арсенал, – Daily Mail

10:14 667 Читать на русском
Емері хоче, щоб Озіл покинув Арсенал, – Daily Mail
Озіл та Емері / talkSport

Хавбек Арсенала Месут Озіл може покинути лондонський клуб.

За інформацією Daily Mail, наставник "канонірів" Унаї Емері у напружених стосунках з німецьким турком і прагне, аби той покинув Арсенал під час зимового трансферного вікна.

Юний фанат Арсенала розповідав про Озіла і побачив його у себе за спиною – неймовірна реакція хлопця

До слова, Озіл не потрапив до заявки команди на матч попереднього туру АПЛ проти Вест Хема, який "каноніри" програли.

Контракт Месута з Арсеналом діє до літа 2021 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 млн євро.

У поточному сезоні Озіл зіграв 16 матчів, забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Рекорди Мессі та Сульшера, "відскок Реала", Барселона – чемпіон першого кола Іспанії: підсумки євровікенду

Теги
Англія Трансфери Унаї Емері Унаї Емері Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Англії Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
1
хв
Анже
20:00
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук