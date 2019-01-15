Емері хоче, щоб Озіл покинув Арсенал, – Daily Mail

Хавбек Арсенала Месут Озіл може покинути лондонський клуб.

За інформацією Daily Mail, наставник "канонірів" Унаї Емері у напружених стосунках з німецьким турком і прагне, аби той покинув Арсенал під час зимового трансферного вікна.

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До слова, Озіл не потрапив до заявки команди на матч попереднього туру АПЛ проти Вест Хема, який "каноніри" програли.

Контракт Месута з Арсеналом діє до літа 2021 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 млн євро.

У поточному сезоні Озіл зіграв 16 матчів, забив 4 голи та віддав 2 асисти.

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