Емері хоче, щоб Озіл покинув Арсенал, – Daily Mail

Україна — 10:54 1169
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Фран Соль стане гравцем Динамо – Віллем ІІ таки погодився відпустити футболіста
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Бондаренко підпише з Шахтарем попередній контракт – Олександрія не отримає коштів за трансферУкраїна — 10:01 1789
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Манчестер Сіті – Вулверхемптон: перемога "містян" у півноги, приреченість "вовків" та сумний сигнал для ЗінченкаАнглія — 02:33 1825
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Федецький, Голодюк та ще 2 гравці Карпат, швидше за все, не поїдуть з командою на збориУкраїна — 00:10 1883
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Перехід Франа Соля в Динамо під загрозою зриву – форвард розчарований відмовою Віллем II відпустити йогоУкраїна — 14 січ 3884
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