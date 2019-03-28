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Емері хоче придбати у Арсенал захисників Барселони та Баварії

21:46 381 Читать на русском
Емері хоче придбати у Арсенал захисників Барселони та Баварії
Унаї Емері / Фото АР

Арсенал хоче підсилити захисну ланку оборонцями Баварії та Барселони.

Головний тренер Арсенала Унаї Емері вважає, що пріоритетом на трансферному ринку повинно стати зміцнення центральної ланки оборони.

Арсенал хоче попрощатись з Мхітаряном

Іспанський спеціаліст хоче підписати у Арсенал захисника Барселони Самюеля Умтіті, який може втратити місце в основі каталонців через Клемана Лангле та можливий прихід Маттейса Де Лігта.

Барселона знову роздумує над придбанням Алаби, – France Football

Крім того, "каноніри" націлились на оборонця Баварії – Давіда Алабу. Очікується, що мюнхенський клуб готовий до продажу австрійця.

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