Емері: Гадаю, Ремзі залишиться в Арсеналі до літа

Головний тренер Арсенала Унаї Емері вважає, що хавбек лондонців Аарон Ремзі відпрацює свій контракт до кінця

"Думаю, що Ремзі залишиться в команді до кінця сезону. Ми розглядаємо всі можливості посилення складу. Намагатимемось підписати одного або двох гравців, але це буде вкрай важко", – цитує іспанського фахівця Sky Sports.

Ремзі обрав клуб для продовження кар'єри

У поточному сезоні АПЛ валлієць зіграв у складі "канонірів" зіграв 17 матчів, забив 1 гол та віддав 7 асистів. Контракт Аарона з Арсеналом чинний до літа 2019 року.

На хавбека претендують ПСЖ, Інтер та Ювентус. Ремзі виступає в складі Арсенала з 2008 року і тричі виграв Кубок Англії.

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