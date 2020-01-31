Емері: Фанати Арсенала викинули мене з клубу

Колишній наставник Арсенала Унаї Емері розповів, через що покинув команду восени 2019 року.

"Я думаю, що ми добре провели перший рік під моїм керівництвом, добре виступивши в Лізі Європи і АПЛ. Процес йшов добре. У нас виходило грати, довго володіючи м'ячем, вдавалось пресингувати, коли було необхідно. Ми були конкурентноздатні, грали так, як це вимагав хід матчу.

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У другій мій рік там ми не грали добре. Ми погано захищалися, були не конкурентноздатні. Я сам говорив це гравцям. У нас були деякі проблеми: чотири капітани, справа Озіл-Колашинац, трансфер Пепе, якому потрібен був час на адаптацію. Ми не дуже добре грали, це точно. Звідси погані результати. Поліпшень не було, фанати зосередилися на мені, і викинули мене з клубу. Але я продовжую фокусуватися на позитивних моментах, їх було багато", – цитує Емері Marca.

Нагадаємо, Унаї очолив Арсенал перед початком сезону-2018/19, змінивши на цій посаді наставника команди Арсена Венгера, який працював у клубі більше 20 років. Іспанця звільнили в розпал поточного сезону, а наставником в підсумку став Мікель Артета.

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