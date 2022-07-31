Унаї Емері разом з Вільяреалом продовжує готуватись до нового сезону. В рамках цієї підготовки "жовта субмарина" завітала до Англії, перегравши Саутгемптон завдяки голам Єремі Піно та Херардо Морено (2:1). Втім, баскський тренер не був би собою, якби не вляпався у кумедну історію на Альбіоні.

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За часів керівництва Арсеналом йому непросто давалася англійська мова. Зокрема, Емері прославився своїм вітанням на прес-конференціях – вираз "Good Evening" (Доброго вечора) коуч вимовляв як "Good Ebening", чим дуже смішив фанатів по всьому світу. Власне, цим Унаї найбільше й запам'ятався під час провальної роботи Лондоні. Вболівальники Саутгемптона при зустрічі з ентренадором не забули про цю історію.

Один із вболівальників записав на відео, як баск підписує футболки біля клубного автобуса Вільяреала. Хтось із натовпу почав тролити Емері, заявивши, що його робота в Арсеналі була дуже хорошою. Інший троль нав'язливо вимагав промовити "Good Ebening". "Скажи, скажи!", – кричав він. Відповідь Емері, що називається, вбила.

Унаї показав хейтеру брутальний "фак", одразу ставши героєм вірусного відео. В тік-токі він зібрав 631 тисячу переглядів за 16 годин, а у твіттері – 851 тисяч. Частина коментаторів схвально оцінила дії Унаї, а більшість просто заспамила повідомлення веселими смайликами.

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