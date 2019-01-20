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Емері боїться, що Бельєрін отримав серйозну травму

13:01 212 Читать на русском
Емері боїться, що Бельєрін отримав серйозну травму
Ектор Бельєрін / Sky Sports

Керманич лондонського Арсенал Унаї Емері стурбований через травму основного оборонця "канонірів" Ектора Бельєріна, якої він напередодні зазнав у матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Челсі (2:0).

"У нього травма коліна, перше враження – погане.

Арсенал – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Сподіваюся, що в підсумку буде не так, але на перший погляд позитивного мало", – процитував Емері журналіст Джеймс Оллі в своєму твіттері.

Іспанець зазнав ушкодження у другому таймі матчу проти Челсі та був замінений на 71-й хвилині. Через травму Бельєріна винесли з поля на ношах. У неділю правий оборонець пройде детальний медогляд.

У сезоні 2018/19 Ектор Бельєрін провів 19 матчів в АПЛ. Лише нещодавно він відновився від травми лівої ноги, через яку пропустив майже місяць.

Арсенал здолав Челсі та загострив боротьбу за топ-4 – ефективні "каноніри", провал "синіх" в атаці та смерть "Сарріболу"

Англія23 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Челсі: Субота 19 січня 2019

Арсенал
Матч завершено
2 : 0
Челсі
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Теги
Англія Ектор Бельєрін Ектор Бельєрін Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері Арсенал - Челсі
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