Головний тренер Вільяреала Унаї Емері став пріоритетним кандидатом на призначення в Астон Віллу.

Бірмінгемці визначилися з фаворитом на посаду нового тренера після звільнення Стівена Джеррарда. Доволі несподівано ним став Унаї Емері, а перемовини вже перебувають на фінальній стадії, стверджує Marca.

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Очікується, що англійський клуб заплатить Вільяреалу 6 мільйонів євро за достроковий розрив контракту з тренером. Офіційно про призначення Унаї Емері наставником Астон Вілли можуть оголосити вже найближчим часом. Шанси на це оцінюють як дуже високі.

Ще кілька днів тому "віллани" розглядали кандидатури Рубена Аморіма (Спортінг Лісабон), Томаса Франка (Брентфорд) і безробітних Томаса Тухеля з Маурісіо Почеттіно. Тепер фаворитом раптово став 4-разовий переможець Ліги Європи.

Раніше Емері вже працював в АПЛ, провівши 76 матчів на чолі лондонського Арсенала. Також 50-річний іспанець очолював Альмерію, Валенсію, Спартак, Севілью і ПСЖ. Влітку 2020-го став головним тренером Вільяреала, з яким виграв Лігу Європи, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед в серії пенальті.

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